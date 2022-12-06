Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике для юношей и девушек "Жемчужины Поволжья”
В Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике для юношей и девушек "Жемчужины Поволжья”
Самарский сумоист - серебряный призер международного турнира
Самарский сумоист - серебряный призер международного турнира
В Крутых Ключах на ходу загорелся автомобиль
В Крутых Ключах на ходу загорелся автомобиль
В Самарской области москвича задержали за продажу немаркированных табачных изделий
В Самарской области москвича задержали за продажу немаркированных табачных изделий
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до 10
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до 10
Названы новые цены на свет в Самаре
Названы новые цены на свет в Самаре
В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок
В муниципалитетах Самарской области в обновят транспорт для пассажирских перевозок
Чапаевец оплатил долг по налогам, чтобы улететь за границу
Чапаевец оплатил долг по налогам, чтобы улететь за границу
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.18
0.41
EUR 65.52
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области из незаконного оборота изъят мефедрон в особо крупном размере

6 декабря 2022 10:26
124
В Самарской области полицейскими из незаконного оборота изъят мефедрон в особо крупном размере

Экспертами установлено, что житель Тольятти планировал реализовать около 540 гр. запрещенного вещества.

Сотрудникам ОНК ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о причастности ранее не судимого 18-летнего жителя Тольятти к незаконному обороту наркотиков. С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым, задокументировали факты закладок на территории города Тольятти и Ставропольского района, задержали злоумышленника и в присутствии понятых изъяли находящиеся при нем, а также из сделанных им тайников, брикеты с порошкообразным веществом белого цвета, упакованные в полимерные пакеты.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти, установлено, что изъятые вещества являются наркотическими, а именно N –метилэфедроном и метадоном, общей массой 540 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району назначено проведение криминалистических судебных экспертиз, проведен опрос задержанного и лиц, принимавших участие в его задержании.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса задержанный безработный молодой человек пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Подозреваемый подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника возле одного из лесных кафе только одну закладку, чтобы расфасовать на мелкие дозы и  сделать новые тайники - «закладки». Но выполнить противоправное поручение и получить оплату от анонима не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

За подобное преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.

Полицейские настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
05 декабря 2022, 13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
Мероприятие приурочено ко Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, который отмечается 6 декабря. Общество
1538
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
28 ноября 2022, 13:35
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Он рассчитывал, что таким образом сможет уберечь себя и свою деятельность от внимания полицейских. Криминал
783
В Самаре задержан закладчик с наркотиками в рюкзаке
26 ноября 2022, 11:40
В Самаре задержан закладчик с наркотиками в рюкзаке
Из рюкзака самарца полицейские изъяли 64 сверка с наркотиком, еще партию он успел разложить в тайниках на территории города.  Криминал
1133
В центре внимания
Названы новые цены на свет в Самаре
6 декабря 2022  11:54
Названы новые цены на свет в Самаре
67
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды.
5 декабря 2022  20:11
«Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны» - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона
440
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
305
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
5 декабря 2022  13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
1538
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
5 декабря 2022  12:52
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
299
Весь список