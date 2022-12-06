В Самарской области из незаконного оборота изъят мефедрон в особо крупном размере

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Экспертами установлено, что житель Тольятти планировал реализовать около 540 гр. запрещенного вещества.

Сотрудникам ОНК ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о причастности ранее не судимого 18-летнего жителя Тольятти к незаконному обороту наркотиков. С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым, задокументировали факты закладок на территории города Тольятти и Ставропольского района, задержали злоумышленника и в присутствии понятых изъяли находящиеся при нем, а также из сделанных им тайников, брикеты с порошкообразным веществом белого цвета, упакованные в полимерные пакеты.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти, установлено, что изъятые вещества являются наркотическими, а именно N –метилэфедроном и метадоном, общей массой 540 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району назначено проведение криминалистических судебных экспертиз, проведен опрос задержанного и лиц, принимавших участие в его задержании.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса задержанный безработный молодой человек пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Подозреваемый подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника возле одного из лесных кафе только одну закладку, чтобы расфасовать на мелкие дозы и сделать новые тайники - «закладки». Но выполнить противоправное поручение и получить оплату от анонима не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

За подобное преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.

Полицейские настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.