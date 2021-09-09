В Самарской области ищут подозреваемого в убийстве

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Сотрудниками ОП №34 МУ МВД России «Сызранское» разыскивается Сайфетдинов К.Р., 1971 года рождения, уроженец города Сызрани Самарской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчина скрылся от органов прокуратуры. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Приметы: на вид 40 лет, рост средний, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза светлого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, лицо овальное.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 98-46-02 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.