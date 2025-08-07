В Самарской области 61-летняя местная жительница лишилась всех накоплений, поверив незнакомому голосу

129

В Самарской области жертвой телефонных мошенников стала 61-летняя местная жительница, которая лишилась всех своих накоплений, поверив незнакомому голосу в трубке телефона.

На мобильный телефон пенсионеру поступил звонок от женщины, которая представилась «специалистом по аннулированию кредитов». Звонившая убедила пожилую женщину в том, что за денежное вознаграждение может помочь ей избавиться от долговых обязательств.

Убедительность мошенницы сыграла решающую роль. Пенсионер, обеспокоенная размером платежей по имеющимся кредитам, не смогла устоять перед натиском «специалиста».

Денежные переводы на общую сумму свыше 900 тысяч рублей несколько дней женщина делала на мобильные телефоны и указанные расчетные счета. Злоумышленники смогли настолько запутать женщину, что она без колебаний рассталась со своими накоплениями.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионер незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, особенно когда речь идёт о денежных переводах незнакомым лицам.

Важно помнить, что настоящие сотрудники банков и других финансовых организаций никогда не просят переводить деньги по телефону для решения каких-либо вопросов. При возникновении сомнений следует немедленно прекратить разговор и обратиться в банк напрямую.