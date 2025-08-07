Я нашел ошибку
В Самарской области 61-летняя местная жительница лишилась всех накоплений, поверив незнакомому голосу

7 августа 2025 09:26
129
В Самарской области жертвой телефонных мошенников стала 61-летняя местная жительница, которая лишилась всех своих накоплений, поверив незнакомому голосу в трубке телефона.

На мобильный телефон пенсионеру поступил звонок от женщины, которая представилась «специалистом по аннулированию кредитов». Звонившая убедила пожилую женщину в том, что за денежное вознаграждение может помочь ей избавиться от долговых обязательств.

Убедительность мошенницы сыграла решающую роль. Пенсионер, обеспокоенная размером платежей по имеющимся кредитам, не смогла устоять перед натиском «специалиста».

Денежные переводы на общую сумму свыше 900 тысяч рублей несколько дней женщина делала на мобильные телефоны и указанные расчетные счета. Злоумышленники смогли настолько запутать женщину, что она без колебаний рассталась со своими накоплениями.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионер незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, особенно когда речь идёт о денежных переводах незнакомым лицам.

Важно помнить, что настоящие сотрудники банков и других финансовых организаций никогда не просят переводить деньги по телефону для решения каких-либо вопросов. При возникновении сомнений следует немедленно прекратить разговор и обратиться в банк напрямую.

 

Самарский студент поверил "звонку из деканата" и лишился денег
06 августа 2025, 11:23
Самарский студент поверил "звонку из деканата" и лишился денег
В ходе разговора потерпевший продиктовал собеседнику пришедшие на телефон SMS-коды. Криминал
272
В Тольятти пенсионерка 84 лет поверила убеждениям аферистки и лишилась 300 000 рублей
05 августа 2025, 09:56
В Тольятти пенсионерка 84 лет поверила убеждениям аферистки и лишилась 300 000 рублей
«Сотрудница банка» посоветовала пенсионерке обналичить имеющиеся у нее сбережения для того, чтобы  потом  положить их на «безопасный счет».  Криминал
406
Пожилая самарчанка решила купить внуку щенка, но встретила мошенника
04 августа 2025, 11:15
Пожилая самарчанка решила купить внуку щенка, но встретила мошенника
Через два месяца, когда щенка не привезли, а продавец исчез из поля зрения, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Криминал
420
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
122
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
323
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
403
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
346
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
442
