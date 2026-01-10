Сегодня  участник Великой Отечественной войны из Самары Николай Кондрашов отметил 100-летний юбилей 

Сегодня 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин городского округа Самара Николай Терентьевич Кондрашов.



Родился Николай Терентьевич в селе Малая Черниговка Большечерниговского района Куйбышевской области. Служил в отдельном полку под Моздоком мотористом на аэродроме морской авиации.



После войны служил в Риге; после демобилизации — на авиационном заводе в Куйбышеве.



Секрет долгой жизни Николая Терентьевича: «Надо быть просто человеком, жить просто, никого не обижать, не огорчаться».



Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имеет звание «Ветеран труда».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области