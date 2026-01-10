Я нашел ошибку
Главные новости:
Секрет долгой жизни Николая Терентьевича: «Надо быть просто человеком, жить просто, никого не обижать, не огорчаться».
Сегодня  участник Великой Отечественной войны из Самары Николай Кондрашов отметил 100-летний юбилей 
Герой специальной военной операции в конце 2025 года скончался от ранений, полученных в ходе выполнения боевого задания.
Прощание с Олегом Ракшиным состоится 14 января
В Самаре горела частная баня на площади 15 кв.м в Советском районе.
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 10 пожаров
Власти рассчитывают, что расширение Золотого кольца России поможет увеличить доходы от туризма и будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов.
В Золотое кольцо России в честь 60-летия легендарного маршрута включат еще 49 населенных пунктов
Он объединил священнослужителей, воспитанников детских духовно-образовательных центров и воскресных школ, любителей духовной и народной музыки.
В САТОБ состоялся Рождественский концерт с участием хоровых коллективов и ансамблей
Процедура поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов.
Российские власти планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей
По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Сегодня  участник Великой Отечественной войны из Самары Николай Кондрашов отметил 100-летний юбилей 

217
Секрет долгой жизни Николая Терентьевича: «Надо быть просто человеком, жить просто, никого не обижать, не огорчаться».

Сегодня 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин городского округа Самара Николай Терентьевич Кондрашов.

Родился Николай Терентьевич в селе Малая Черниговка Большечерниговского района Куйбышевской области. Служил в отдельном полку под Моздоком мотористом на аэродроме морской авиации.

После войны служил в Риге; после демобилизации — на авиационном заводе в Куйбышеве.

Секрет долгой жизни Николая Терентьевича: «Надо быть просто человеком, жить просто, никого не обижать, не огорчаться».

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имеет звание «Ветеран труда».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

