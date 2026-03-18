Названы регионы России с лучшими по знанию ПДД таксистами

Новосибирская область признана лучшей в рейтинге регионов по знанию правил дорожного движения водителями такси. Об этом «Известиям» 18 марта рассказали в Общественном совете по развитию такси.

Итоги анализа знаний правил дорожного движения среди водителей такси подвели организаторы всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Рейтинг был создан по результатом исследования. Новосибирская область заняла первое место со средним баллом 18,89. Далее идут Санкт-Петербург и Ленобласть (18,37), Тюменская область (18,2), Тамбовская область (18,15) и Севастополь (17,75).

Исследование основано на анализе теоретических экзаменов водителей такси, участвовавших в конкурсе «Лучший водитель такси в России» с 2018 года. В расчет брались баллы всех участников региональных этапов конкурса по каждому субъекту РФ, после чего рассчитывался средний результат региона. Всего в анализе приняли участие 48 регионов России, а общий массив данных составил 1992 экзаменационных результата. Максимальное количество баллов — 20.

Водители проходили теоретический экзамен, состоящий из 20 вопросов на знание ПДД, и практический экзамен, где демонстрировали навыки управления автомобилем такси. Судьи оценивали безопасность управления автомобилем, точность выполнения маневров и плавность вождения.

«Подобная аналитика позволяет не только выявлять сильные регионы, но и понимать, где необходимо усилить профессиональную подготовку водителей», — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.