Герой специальной военной операции в конце 2025 года скончался от ранений, полученных в ходе выполнения боевого задания.

Прощание с Олегом Ракшиным состоится 14 января в 11:00 в Окружном доме офицеров.



Самарский фотограф, документалист погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации 26 декабря 2025 года.



Жителям Самарской области Олег Ракшин известен как автор и соавтор таких проектов, как "Лица Армии", Жены героев", "Хроника войны".



Кроме того, он получил титул георгиевского кавалера, стал старшиной 15-й гвардейской Александрийской ордена Суворова омсбр "Черные Гусары".

Источник: 450media.ru