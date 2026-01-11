Спортсмены региона выступают на первенстве ПФО по легкой атлетике

В эти дни в Нижнем Новгороде проходит первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет.

Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований.

Арина Могилина (тренер Л.Н.Кутараева) стала второй в прыжках в длину с результатом 5,59 м среди девушек до 18 лет.

Дарья Громова (тренер А.А.Петров) стала призером в пятиборье среди девушек до 16 лет.

Роман Вышегородцев (тренер П.В.Мужиков) с результатом 1,75 м стал третьим в прыжках в высоту среди юношей до 16 лет.

В толкании ядра в возрастной группе до 16 лет бронзовыми призерами стали Роман Вышегородцев (тренер П.В.Мужиков) - 12,00 м и София Бочкарева (тренер А.А.Петров) - 10,65 м.

Фото: Самарская областная федерация легкой атлетики/Самарский спорт