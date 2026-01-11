Я нашел ошибку
Главные новости:
Автозимник предъявляет повышенные требования к транспортным средствам в периоды активного снегопада и перепадов температур.
Особенности движения по временной зимней дороге «Шелехметь – Белые домики»
Изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.
Меняется график работы зимней переправы «Самара — Рождествено» с 12 января
По итогам 2025 года школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.
В регионе подвели итоги развития сферы образования в 2025 году
На открытии будет презентована выставка, которая пробудет в стенах Самарской областной детской библиотеки до конца месяца.
В СОДБ пройдет презентация лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае»
По информации Приволжского УГМС 12 января в в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
12 января в регионе сильный снег, до -7°С
В метель ухудшение видимости до 1-2 км.
12 января в губернии ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
В Приволжском районе мужчина оказался в больнице после конфликта с соседом

266
Для установления обстоятельств и задержания злоумышленника на указанный госпитализированным адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

В дежурную часть Приволжского района поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации 47-летнего местного жителя, доставленного бригадой скорой помощи с ножевым ранением.

Для установления обстоятельств и задержания злоумышленника на указанный госпитализированным адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

В подъезде многоквартирного дома полицейские, в указанной пострадавшим квартире, задержали местного жителя, который дал признательные показания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы в больнице опросили прооперированного местного жителя и врачей, изъяли его одежду с характерными повреждениями и документацию, подтверждающую степень вреда здоровью потерпевшего. Впоследствии изъятое следователи приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ранее не судимый 68-летний местный житель выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что в вечернее время в дверь его квартиры начал стучать знакомый, требуя выйти для выяснения отношений с их общей знакомой. Находясь в алкогольном опьянении, он долго не открывал дверь, но в какой-то момент не справился с эмоциями, взял нож, вышел на лестничную площадку и ударил в живот навязчивого гостя. После чего ушел к себе в квартиру.

Как установили полицейские, раненный смог дойти до проживающей неподалеку родственницы, которая и вызвала ему медиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жизнь потерпевшего находится вне опасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

