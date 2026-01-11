В Приволжском районе мужчина оказался в больнице после конфликта с соседом

В дежурную часть Приволжского района поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации 47-летнего местного жителя, доставленного бригадой скорой помощи с ножевым ранением.

Для установления обстоятельств и задержания злоумышленника на указанный госпитализированным адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

В подъезде многоквартирного дома полицейские, в указанной пострадавшим квартире, задержали местного жителя, который дал признательные показания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы в больнице опросили прооперированного местного жителя и врачей, изъяли его одежду с характерными повреждениями и документацию, подтверждающую степень вреда здоровью потерпевшего. Впоследствии изъятое следователи приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ранее не судимый 68-летний местный житель выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что в вечернее время в дверь его квартиры начал стучать знакомый, требуя выйти для выяснения отношений с их общей знакомой. Находясь в алкогольном опьянении, он долго не открывал дверь, но в какой-то момент не справился с эмоциями, взял нож, вышел на лестничную площадку и ударил в живот навязчивого гостя. После чего ушел к себе в квартиру.

Как установили полицейские, раненный смог дойти до проживающей неподалеку родственницы, которая и вызвала ему медиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жизнь потерпевшего находится вне опасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО