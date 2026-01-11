Хор "Ventus" из Самары приглашён в Москву для выступления в Музее Победы на Поклонной горе

Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» Центральной хоровой школы — участник Всероссийского фестиваля отечественной песни.



Хор "Ventus" приглашён в Москву для выступления 18 января 2026 года в Музее Победы на Поклонной горе — федеральном государственном учреждении культуры России, главном объекте мемориального парка Победа.



Участниками сезона 2024-2025 года Всероссийского фестиваля отечественной песни "Весёлый ветер" стали более 1700 человек из 34 регионов России. В гала-концерте примут участие более 150 талантливых исполнителей в возрасте от 5 до 20 лет.



Заслуженный работник культуры Самарской области, главный хормейстер Центральной хоровой школы Светлана Петровна Ерастова делится:

"Хоровое пение – это искусство, призванное объединять души. Оно делает возможным общение совершенно разных людей. В нашем случае, разновозрастных детей, которые в обычной жизни, возможно, никогда бы не стали общаться. Но великая сила музыки создаёт волшебство единения. И наше участие в этом чудесном гала-концерте – это возможность поделиться своим творчеством с такими же увлеченными и заряженными коллективами, возможность почувствовать себя причастным к чему-то большому и вечному!»

Фестиваль «Веселый ветер» направлен на сохранение традиций русского языка. Отечественная песня является элементом массовой музыкальной культуры, сохранившим традиции русской словесности, инструментом сохранения и трансляции национальных культурных ценностей".

Фото: минкульт СО