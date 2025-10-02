Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области 35-летняя женщина хотела заработать на бирже, а попала на «удочку» аферистов

2 октября 2025 09:46
165
В Самарской области 35-летняя женщина хотела заработать на бирже, а попала на «удочку» аферистов

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в полицию поступило заявление от 35-летней жительницы региона  о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к женщине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением  - получить доход от инвестирования денежных средств.  

Местная жительница не проверив легитимность «брокерской фирмы», решила доверится неизвестным. Следуя инструкции злоумышленника она перевела более 2 000 000  рублей. 

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», женщина не смогла. Попытки связаться с «брокером»  также не увенчались успехом.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.

Теги: Мошенники

Новости по теме
Тольяттинец остался без денег и автомобиля
01 октября 2025, 11:56
Тольяттинец остался без денег и автомобиля
Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной покупке на Интернет площадках.  Криминал
316
Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей
30 сентября 2025, 09:44
Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей
Только после общения с родственниками пожилая женщина осознала, что стала жертвой мошеннических действий. Криминал
351
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
28 сентября 2025, 11:19
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
Женщина рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохратинительных органов, рассказал о том, что ее племяннице срочно... Криминал
578
В центре внимания
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
Весь список