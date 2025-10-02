В Самарской области 35-летняя женщина хотела заработать на бирже, а попала на «удочку» аферистов

165

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в полицию поступило заявление от 35-летней жительницы региона о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к женщине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением - получить доход от инвестирования денежных средств.

Местная жительница не проверив легитимность «брокерской фирмы», решила доверится неизвестным. Следуя инструкции злоумышленника она перевела более 2 000 000 рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», женщина не смогла. Попытки связаться с «брокером» также не увенчались успехом.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.