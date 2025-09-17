Я нашел ошибку
Главные новости:
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников

17 сентября 2025 09:50
127
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников в социальных сетях, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Студентка решила жить отдельно от родителей, искала жилье для аренды и увидела объявление о сдаче квартиры, которое разместил злоумышленник. “Хозяин” квартиры вел переписку через мессенджер, убедил ее внести аванс за проживание и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. После получения суммы в 19 тысяч рублей мошенник заблокировал все переписки и перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

Подобные схемы обмана особенно распространены в период заселения студентов, когда молодые люди активно ищут жилье. 

Теги: Мошенники

