В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников в социальных сетях, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Студентка решила жить отдельно от родителей, искала жилье для аренды и увидела объявление о сдаче квартиры, которое разместил злоумышленник. “Хозяин” квартиры вел переписку через мессенджер, убедил ее внести аванс за проживание и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. После получения суммы в 19 тысяч рублей мошенник заблокировал все переписки и перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

Подобные схемы обмана особенно распространены в период заселения студентов, когда молодые люди активно ищут жилье.