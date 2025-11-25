В Самарской области 15-летняя внучка отдала мошенникам 400 тысяч рублей своей бабушки

154

В Самарской области следователями полиции возбуждено уголовное дело по заявлению женщины 1960 года рождения о факте мошенничества, повлёкшего ущерб в размере 400 тысяч рублей. Заявитель, находясь дома, обнаружила в своём телефоне сообщения с номера «900» о двух переводах на крупную сумму. Обеспокоенная, она начала разбираться в ситуации и выяснила, что незадолго до этого её 15-летняя внучка приняла подозрительный звонок.

Неизвестные представились службой доставки цветов и сообщили, что на имя девочки оформлен заказ. Для подтверждения заявки они потребовали сообщить код из СМС, и внучка, не подозревая обмана, этот код озвучила. Спустя некоторое время девочке позвонил мужчина, выдававший себя за сотрудника Роскомнадзора. Он заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, и добавил, что с ней вскоре свяжутся для уточнения деталей.

Примерно через 10 минут после этого разговора последовал ещё один звонок: мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил девочку перейти по ссылке в мессенджере Telegram. Несовершеннолетняя выполнила указание, не осознавая последствий, и в результате с банковского счёта заявителя, который привязан к телефону девочки, списались 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными. Не следует сообщать коды из СМС незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или госорганов. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей. Особенно важно обсуждать подобные ситуации с близкими, если речь идёт о несовершеннолетних: именно они чаще всего становятся жертвами подобных манипуляций.