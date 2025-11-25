В Самарской области 15-летняя внучка отдала мошенникам 400 тысяч рублей своей бабушки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Мероприятия
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
В Самарской области 15-летняя внучка отдала мошенникам 400 тысяч рублей своей бабушки

25 ноября 2025 12:43
154
В Самарской области следователями полиции возбуждено уголовное дело по заявлению женщины 1960 года рождения о факте мошенничества, повлёкшего ущерб в размере 400 тысяч рублей. Заявитель, находясь дома, обнаружила в своём телефоне сообщения с номера «900» о двух переводах на крупную сумму. Обеспокоенная, она начала разбираться в ситуации и выяснила, что незадолго до этого её 15-летняя внучка приняла подозрительный звонок.

Неизвестные представились службой доставки цветов и сообщили, что на имя девочки оформлен заказ. Для подтверждения заявки они потребовали сообщить код из СМС, и внучка, не подозревая обмана, этот код озвучила. Спустя некоторое время девочке позвонил мужчина, выдававший себя за сотрудника Роскомнадзора. Он заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, и добавил, что с ней вскоре свяжутся для уточнения деталей.

Примерно через 10 минут после этого разговора последовал ещё один звонок: мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил девочку перейти по ссылке в мессенджере Telegram. Несовершеннолетняя выполнила указание, не осознавая последствий, и в результате с банковского счёта заявителя, который привязан к телефону девочки, списались 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными. Не следует сообщать коды из СМС незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или госорганов. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей. Особенно важно обсуждать подобные ситуации с близкими, если речь идёт о несовершеннолетних: именно они чаще всего становятся жертвами подобных манипуляций.

