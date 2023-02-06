Я нашел ошибку
Главные новости:
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Госпитализированный Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана на 80 млн рублей
Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Новокуйбышевец дважды за два дня обокрал один магазин
Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом
Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом
В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно
В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу для школьников
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу для школьников
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре жертвой мошенника стал таксист

6 февраля 2023 10:14
153
В Самаре жертвой мошенника стал таксист

Пенсионер 1954 года рождения, проживающий на территории областного центра и подрабатывающий в качестве таксиста, ждал очередной заказ, когда в специализированном приложении поступила заявка от клиента. Самарец позвонил по указанному телефону. В ходе общения клиент сразу предупредил, что оплатит заказ через банковский перевод. Но для этого ему был нужен код из сообщения, которое поступило на телефон таксиста. Пенсионер подвоха не заметил и сообщил код. Но денег не получил. Зато пришла смс от банка о  списании 11 000 рублей с его счета. Тогда мужчина понял, что общался с  мошенником.  О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Замглавы Банка России Зубарев предупредил о новом мошенничестве с QR-кодами
06 февраля 2023, 09:29
Замглавы Банка России предупредил о новом мошенничестве с QR-кодами
По его словам, такие коды часто можно встретить на стенах домов, остановках общественного транспорта, парковках, в подъездах. Криминал
168
Самарец повелся на левый заработок на бирже и отдал миллион мошеннику
02 февраля 2023, 09:58
Самарец повелся на левый заработок на бирже и отдал миллион мошеннику
Не доверяйте незнакомцам, которые предлагают вам сомнительный заработок. Криминал
585
Самарец вложился в инвестиции и потерял 400 тысяч рублей
01 февраля 2023, 12:00
Самарец вложился в инвестиции и потерял 400 тысяч рублей
Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Происшествия
600
В центре внимания
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
6 февраля 2023  13:58
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
100
В
6 февраля 2023  13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
113
В 2023 году питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
6 февраля 2023  12:54
В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
120
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
1191
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
743
Весь список