В Самаре жертвой мошенника стал таксист

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Пенсионер 1954 года рождения, проживающий на территории областного центра и подрабатывающий в качестве таксиста, ждал очередной заказ, когда в специализированном приложении поступила заявка от клиента. Самарец позвонил по указанному телефону. В ходе общения клиент сразу предупредил, что оплатит заказ через банковский перевод. Но для этого ему был нужен код из сообщения, которое поступило на телефон таксиста. Пенсионер подвоха не заметил и сообщил код. Но денег не получил. Зато пришла смс от банка о списании 11 000 рублей с его счета. Тогда мужчина понял, что общался с мошенником. О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.