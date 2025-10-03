В Самаре женщина получила кредит от имени матери, которой уже не было

158

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении ранее не судимой 46-летней местной жительницы.

В полицию за помощью обратился представитель финансовой организации, который сообщил, что один из заемщиков длительное время не выплачивает кредит.

Оперуполномоченные уголовного розыска, изучив финансовые документы, установили, что запрос на кредит поступил с телефона жительницы Самары в день ее смерти. После поступления запрашиваемой суммы на счёт, лицо, имеющее доступ к личному кабинету пенсионера в банковском приложении, осуществило перевод денежных средств несколькими транзакциями на банковские карты иных пользователей — родственников умершей. Впоследствии данные денежные средства обналичены через банкомат. Полицейские направили запросы в различные организации, получили ответы и установили, что после всех финансовых онлайн-операций денежные средства поступили в распоряжение местной жительницы, являющейся дочерью «заемщика».

Безработная женщина, допрошенная по уголовному делу о мошенничестве, признала вину в совершении противоправного деяния: узнав, что ее мама скончалась, взяла ее телефон и подала онлайн-заявку в банковскую организацию для оформления кредита. После одобрения перевела деньги себе и брату на карты, обналичила и потратила по собственному усмотрению.

Признав свою вину в противоправном деянии, подозреваемая полностью возместила ущерб в размере 138 тысяч рублей кредитному учреждению.

В настоящее время злоумышленнице вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.