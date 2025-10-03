В Самаре женщина получила кредит от имени матери, которой уже не было

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре женщина получила кредит от имени матери, которой уже не было

3 октября 2025 09:50
158
В Самаре женщина получила кредит от имени матери, которой уже не было

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении ранее не судимой 46-летней местной жительницы.

В полицию за помощью обратился представитель финансовой организации, который сообщил, что один из заемщиков длительное время не выплачивает кредит.

Оперуполномоченные уголовного розыска, изучив финансовые документы, установили, что запрос на кредит поступил с телефона жительницы Самары в день ее смерти. После поступления запрашиваемой суммы на счёт, лицо, имеющее доступ к личному кабинету пенсионера в банковском приложении, осуществило перевод денежных средств несколькими транзакциями на банковские карты иных пользователей — родственников умершей. Впоследствии данные денежные средства обналичены через банкомат. Полицейские направили запросы в различные организации, получили ответы и установили, что после всех финансовых онлайн-операций денежные средства поступили в распоряжение местной жительницы, являющейся дочерью «заемщика».

Безработная женщина, допрошенная по уголовному делу о мошенничестве, признала вину в совершении противоправного деяния: узнав, что ее мама скончалась, взяла ее телефон и подала онлайн-заявку в банковскую организацию для оформления кредита. После одобрения перевела деньги себе и брату на карты, обналичила и потратила по собственному усмотрению.

Признав свою вину в противоправном деянии, подозреваемая полностью возместила ущерб в размере 138 тысяч рублей кредитному учреждению.

В настоящее время злоумышленнице вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области 35-летняя женщина хотела заработать на бирже, а попала на «удочку» аферистов
02 октября 2025, 09:46
В Самарской области 35-летняя женщина хотела заработать на бирже, а попала на «удочку» аферистов
Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к женщине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением  - получить доход от инвестирования... Криминал
271
Тольяттинец остался без денег и автомобиля
01 октября 2025, 11:56
Тольяттинец остался без денег и автомобиля
Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной покупке на Интернет площадках.  Криминал
401
Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей
30 сентября 2025, 09:44
Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей
Только после общения с родственниками пожилая женщина осознала, что стала жертвой мошеннических действий. Криминал
411
В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
570
Весь список