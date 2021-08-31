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В Самаре застолье закончилось убийством

31 августа 2021 13:48
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В Самаре застолье закончилось убийством

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1978 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 мая 2021 года в вечернее время между обвиняемым и его знакомым в процессе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в грудь. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: СУ СК убийство уголовное дело

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