В Самаре застолье закончилось убийством

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Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1978 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 мая 2021 года в вечернее время между обвиняемым и его знакомым в процессе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в грудь. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.