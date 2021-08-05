В Самаре задержан подозреваемый в ограблении 69-летней женщины

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В полицию в Самаре обратилась за помощью пенсионерка. Она рассказала, что шла домой, когда возле одного из домов, расположенного на улице Авроры, неожиданно к ней подбежал незнакомец. Мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили потерпевшую. Отвечая на вопросы полицейских, пожилая женщина сообщила приметы нападавшего, а также направление, в котором скрылся незнакомец.

У сотрудников полиции появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний самарец. Впоследствии версия подтвердилась. Мужчина не стал отрицать своей причастности к ограблению пожилой женщины. Он рассказал: в тот день находился в торговой точке на территории Железнодорожного района. Его внимание привлекла пенсионерка, на шее которой он заметил золотую цепочку. В итоге у него возникла мысль поживиться за чужой счёт. После совершенного преступления он продал похищенное случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что если вы стали жертвой преступления незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции.