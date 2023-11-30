В Самаре задержан мигрант-закладчик

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Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в районе станции Липяги Куйбышевской железной дороги, расположенной в городе Новокуйбышевск Самарской области, оперативники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в ночное время выявили гражданина одной из стран Средней Азии, 1997 года рождения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружено более 160 свертков синего и красного цвета с порошкообразным веществом внутри. Согласно проведенному экспертному исследованию изъятое вещество является героином общей массой более 300 граммов.

Сотрудниками полиции установлено, что данный гражданин проживал в другом регионе, а в Самарскую область приехал для осуществления закладок наркотических средств.

В ходе дальнейшего проведения следственных и оперативных мероприятий сотрудниками самарской транспортной полиции в г. Новокуйбышевске установлены 29 тайников-закладок, предположительно сделанных данным мужчиной, из которых изъяты свертки с наркотическим средством «героин» общей массой более 50 граммов.

В отношении 26-летнего мужчины следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.