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В Самаре задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

6 сентября 2021 11:33
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В Самаре полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

У задержанных безработных  супругов  изъято более 70 грамм запрещенного вещества.
В июле текущего года полицейским поступила информация о том, что супруги - жители Железнодорожного района областного центра - причастны к незаконному обороту наркотических средств. По версии правоохранителей 46-летний мужчина и его 28-летняя жена  собирались реализовывать наркотические средства через тайники – «закладки».
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами территориального ОВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» областного главка задержали подозреваемых во дворе одного из домов, расположенного на улице Мориса Тореза в Самаре.
В присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили, изъяли у задержанных и направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области 25 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертами установлено, что изъятое является наркотическим средством - N-метилэфедрон.
По материалам собранным сотрудниками полиции, Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района Следственного управления Управления МВД России по г. Самара в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере).
  В ходе расследования уголовного дела при обследовании по месту жительства подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли пластиковые, картонные коробки и зип-пакетики с порошкообразным веществом, аналогичном изъятому ранее.
У задержанных изъято более 70 грамм запрещенного вещества.
По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине -  домашний арест.
Правоохранители устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.

Теги: наркотики наркоторговля Стоп Наркотик

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