В Самаре задержали мебельного мошенника

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К полицейским за помощью обратилась 56-летняя женщина, которая сообщила, что заключила договор купли-продажи мебели с представителем одного из самарских магазинов. В результате потерпевшая ни товара, ни денег не получила.

Сотрудники полиции установили личность владельца мебельного салона, 43-летнего бизнесмена, задержали и доставили его в отдел полиции. Из собранных материалов сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре следует, что предприниматель осуществлял розничную продажу мебели в одном из торговых центров Кировского района г. Самары. Здесь были выставлены образцы реализуемой продукции, организована реклама. Мужчина заключал договоры с клиентами и брал полную предоплату. Однако впоследствии свои обязательства он не выполнял. Жертвами мошенничества стали 16 жителей Самарской и Оренбургской областей. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. В ходе опроса предприниматель признался, что брал денежные средства от клиентов и тратил их на обеспечение деятельности организации, например, оплату аренды помещений и на свои нужды.