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В Самаре задержали магазинного вора

26 мая 2022 09:45
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В Самаре задержали магазинного вора

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении краж товаров из продуктового магазина. Общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил свыше 7 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале текущего года в отдел полиции поступили заявления от представителя крупной сети магазинов о пропаже товаров из торговой точки, расположенной на ул. Зеленой.

В магазине сотрудники полиции провели осмотр, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил алкоголь и продукты питания. Полицейские опросили работников торговой точки. Один из продавцов по скриншоту с записи видеокамеры опознал покупателя, который часто заходил в магазин.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили его личность и задержали, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный житель Самары, ранее судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков, признал вину в содеянном.  Он сообщил, что похищенное имущество продавал незнакомым людям на улице, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению.

По фактам краж возбудили уголовные дела, сообщает облМВД.

Теги: Кража Уголовное дело

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