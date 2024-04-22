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В Самаре врач-бактериолог перевела мошенникам более 5 млн рублей

22 апреля 2024 10:40
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В Самаре врач-бактериолог перевела мошенникам более 5 млн рублей

В полицию обратилась 55-летняя врач-бактериолог одного из медицинских учреждений г. Самара с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что около месяца назад ей стали поступать многочисленные телефонные звонки. Неизвестные представлялись сотрудниками одного из банков и ФСБ. Они сообщили, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета самарчанки. Злоумышленники также убедили свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет.

Пострадавшая поверила аферистам и перевела на указанный счет более 5 000 000 рублей. После этого звонки прекратились. Самарчанка, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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