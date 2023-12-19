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В Самаре убили мужчину, который вступился за незнакомку

19 декабря 2023 13:59
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В Самаре убили мужчину, который вступился за незнакомку

ЧП произошло в Самаре у станции метро "Победа" в ночь с 14 на 15 декабря.

По предварительной версии, 35-летний житель Саратовской области шел со знакомым и стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной. Женщина не хотела заходить в метро и сопротивлялась. Саратовец с другом подошли и спросили, не нужна ли ей помощь. Незнакомка сказала, что нужна и что с мужчиной она ехать никуда не хочет. Мужчина заступился и попытался вызвать ей такси, чтобы отправить домой. Но тут ее попутчик ударил спасателя ножом и скрылся. Свидетели вызвали "скорую помощь". Пострадавшего пытались спасти, но он умер в машине медиков.

Происходившее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как удалось выяснить, женщина и мужчина шли с корпоратива - они работали в компании, которая занимается продажей автозапчастей.

Сотрудники Следственного отдела по Советскому району Самары СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемого быстро нашли - им оказался иногородний Алексей Скляревский. Следователи уже предъявили ему обвинение.

Известно, что погибший приехал в Самару из Саратовской области на заработки. В Саратове у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого под стражу. Вины он не признал и от дачи показаний отказался. Расследование продолжается, пишет Волга Ньюс.

Теги: Убийство

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