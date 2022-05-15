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В Самаре у жителя г. Отрадный в воротнике куртки обнаружили наркотик

15 мая 2022 10:36
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В Самаре у жителя г. Отрадный в воротнике куртки обнаружили наркотик

В Самаре на ул. Чекистов, сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ 21102». Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину - пассажира, который при виде патрульных заметно нервничал. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение о проведении личного досмотра.

В ходе проведения досмотра в присутствии понятых у жителя г. Отрадный 1984 г.р. в воротнике куртки обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом. Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, результат которого показал, что вещество является наркотическим средством - героин массой свыше 6 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.                             

По данным сотрудников полиции, мужчина 1984 года рождения ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за деяние, связанное с незаконным оборотом наркотиков, заведомо ложный донос и нарушение неприкосновенности жилища.

Расследование продолжается.

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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