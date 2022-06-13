В Самаре у наркозакладчика изъяли 90 свертков с мефедроном

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В Самаре завершено расследование уголовного дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в 8 эпизодах сбыта и 2 эпизодах покушения на сбыт наркотических средств.

Самарским полицейским поступила информация о том, что мужчина 1978 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проверки полученных сведений информация подтвердилась. Мужчину задержали в личном автомобиле во дворе дома, расположенного на улице Сакко и Ванцетти.

В присутствии понятых из своего автомобиля отечественного производства он добровольно выдал 90 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Также сотрудники полиции изъяли у мужчины сотовый телефон и при проверке в фотогалерее обнаружили изображения с координатами 8 тайников-закладок. По данным координатам полицейские изъяли свертки с неизвестным веществом.

Все изъятое было направлено в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследования показали, что вещество содержит в своем составе производное N-метилэфедрона, общей массой больше 53 граммов, что соответствует значительному размеру, и наркотическое средство мефедрон, общей массой больше 67 граммов, что относится к крупному размеру.

В ходе осмотра квартиры задержанного, расположенной в Железнодорожном районе областного центра, полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, фольгированную бумагу и более 90 штук «зип-лок» пакетиков.

По словам ранее неоднократно судимого 44–летнего самарца, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников-закладок.

Уголовные дела, объединение в одно производство с утвержденным обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд г. Самары.