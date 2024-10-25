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В Самаре сожителей судят за содержание наркопритона

25 октября 2024 11:28
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В Самаре сожителей судят за содержание наркопритона

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий самарскими полицейскими выявлена и пресечена деятельность наркопритона, организованного в областной столице в одном из многоквартирных домов на улице Мориса Тореза наркозависимыми женщиной 1988 года рождения и ее 52-летним сожителем.

В присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанные пояснили сотрудникам полиции, что за продукты, сигареты и наркотики разрешали  знакомым собираться у них дома для потребления запрещенных веществ.

Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 232 УК РФ (содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное  группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантов направлено в Советский районный суд.

Теги: Стоп Наркотик

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