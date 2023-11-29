В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика

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Самарец, неоднократно судимый за совершение преступлений имущественной направленности, пытался скрыться от патрульных, но не сумел.

Подозреваемого в угоне автомобиля задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который нес службу в Красноглинском районе Самары.

Стражи правопорядка получили ориентировку на злоумышленника, угнавшего вазовскую «четырнадцатую» - преступление было совершено около девяти утра на улице Академика Кузнецова. В дальнейшем автомобиль нашли сотрудники ГИБДД, угонщику же удалось скрыться.

Несколько часов спустя, следуя по маршруту патрулирования, возле одного из домов на улице Сергея Лазо росгвардейцы заметили молодого человека, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В свою очередь, предполагаемый злоумышленник, увидев служебный автомобиль Росгвардии, попытался скрыться, но безуспешно – стражи правопорядка задержали его.

Проверив личность задержанного по информационным базам данных, патрульные выяснили, что молодой человек 2000 года рождения ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений имущественной направленности. Он признался в совершении угона.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».