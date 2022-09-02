В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в распространении наркотиков

105

Подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары.

В дневное время росгвардейцы обратили внимание на идущего по улице Речной мужчину. Его внешность совпадала с полученной ранее ориентировкой – полиция разыскивала вора, совершившего кражу из супермаркета. Патрульные остановили самарца, чтобы проверить его на причастность к противоправному деянию.

В ходе беседы с росгвардейцами мужчина заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе свертки с наркотическим веществом.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного – местного жителя 1989 года рождения.

Эксперты пришли к выводу, что в свертках находился наркотик синтетического происхождения массой более 30 граммов.

Возбуждено уголовное дело.