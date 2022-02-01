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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже велосипеда

1 февраля 2022 11:43
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже велосипеда

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары, получил информацию о краже велосипеда престижной марки, совершенной в районе улицы Ерошевского. В сообщении содержались приметы подозреваемого.

Неподалеку от места происшествия, патрульные заметили гражданина, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Росгвардейцы приняли решение остановить мужчину. В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны, житель Самары признался в содеянном.

Сотрудники Росгвардии передали 46-летнего задержанного, ранее уже судимого за кражу своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

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