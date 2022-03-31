В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже строительных инструментов

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В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного информацию о преступлении. В гипермаркете, расположенном на Южном шоссе, неизвестный совершил кражу строительных инструментов. В сообщении содержались приметы подозреваемого.

Оперативно прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии, остановили схожего по ориентировки гражданина.

В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны, мужчина отрицал свою причастность к правонарушению, но после того, как работники торговой точки показали ему записи с камер видеонаблюдения, установленных в зале, он сознался в содеянном.

Сумма ущерба составила около 3000 рублей.

Сотрудники Росгвардии передали 27-летнего задержанного коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».