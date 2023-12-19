В Самаре сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из гипермаркета

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, получил от дежурного сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Работники службы безопасности объяснили прибывшим росгвардейцам, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который намеревается совершить хищение товаров. Мужчина сложил в корзину несколько экземпляров одежды и бутылку дорогостоящей водки, после чего прошел в примерочную кабину. После того, он вышел оттуда, его корзина оказалась пустой.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали самарца в момент, когда он пересекал кассовую линию. Похищенные товары обнаружились в его рюкзаке. Стражи правопорядка передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».