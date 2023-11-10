В Самаре сотрудники Госавтоинспекции помогли задержать подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

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Во время совместного рейда полицейские задержали женщину-пешехода, нарушившую ПДД РФ при поиске тайника-закладки.

В начале текущего месяца оперативники ОНК отдела полиции по Самарскому району УМВД России по г. Самаре совместно с коллегами из Госавтоинспекции провели на территории района совместный рейд, направленный на противодействие незаконному обороту наркотиков. По информации, полученной сотрудниками полиции от неравнодушных граждан, возле одного из домов на ул. Владимирской неизвестные организовали тайники-закладки с синтетическими наркотиками.

Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции заметили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Полицейские задержали пешехода для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ.

При проведении административной процедуры ранее судимая за имущественное преступление местная жительница 1994 года рождения сильно нервничала, чем вызвала подозрение оперативников ОНК. В ходе личного досмотра в присутствии понятых,полицейские обнаружили и изъяли у нее пакетик с порошкообразным веществом.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является синтетическим наркотиком в значительном размере.

При опросе лишенная родительских прав злоумышленница созналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что наркотик приобрела в сети Интернет для собственного употребления. Осмотр, проведенный с согласия хозяина квартиры на ул. Каменогорской, где проживает задержанная, подтвердил данную версию – запрещенных предметов и вещей обнаружено не было.

Возбуждено уголовное дело.