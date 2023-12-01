В Самаре сотрудник ресторана повелся на халявный заработок и стал жертвой мошенника

Я нашел ошибку
Главные новости:
«ЗИМ Галерея» выпустила собственный аудиогид «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
«ЗИМ Галерея» выпустила собственный аудиогид «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
Самарчанку обвиняют в мошенничестве при получении выплат на ребенка
Самарчанку обвиняют в мошенничестве при получении выплат на ребенка
Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность
Самарцы рассказали, что влияет на их работоспособность
«Zа самбо» и за «Динамо»: юные самбисты региона показали высший класс в своей дисциплине
«Zа самбо» и за «Динамо»: юные самбисты региона показали высший класс в своей дисциплине
Убытки «Почты России» оцениваются в 24,5 миллиарда рублей.
Убытки «Почты России» оцениваются в 24,5 миллиарда рублей
В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами
В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами
Житель Шенталинского района исполнил свой родительский долг уже после того, как ребенку исполнилось 18 лет
Житель Шенталинского района исполнил свой родительский долг уже после того, как ребенку исполнилось 18 лет
В банках оценили стоимость поездок на такси после изменения регулирования сферы
В банках оценили стоимость поездок на такси после изменения регулирования сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре сотрудник ресторана повелся на халявный заработок и стал жертвой мошенника

1 декабря 2023 12:05
22
В Самаре сотрудник ресторана повелся на халявный заработок и стал жертвой мошенника

23-летнему сотруднику ресторана в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Самарца заинтересовало предложение, и собеседник выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Молодой человек вложил более полумиллиона рублей в «прибыльное дело», но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета ему не удалось. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка стала жертвой телефонного афериста
30 ноября 2023, 11:00
Тольяттинка стала жертвой телефонного афериста
Сотрудники полиции напоминают, когда незнакомец выходит с вами на связь и пытается выманить какие-то данные, просит назвать секретные коды из сообщений, сразу же... Криминал
245
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
29 ноября 2023, 13:30
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
Он решил подготовиться к дачному сезону заранее и пробрести несколько товаров для сада в сети интернет.  Криминал
372
Россиян предупредили, что новая цель мошенников — дети
28 ноября 2023, 12:18
Россиян предупредили, что новая цель мошенников — дети
Как правило, злоумышленники пытаются добраться до банковской карты родителей или самих детей. Криминал
464
В центре внимания
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
3
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
476
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
658
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
357
Инклюзивный бал — это совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать.
30 ноября 2023  18:36
На выставке-форуме «Россия» в Москве  с успехом представили самарский проект «Инклюзивный бал»
458
Весь список