В Самаре сотрудник ресторана повелся на халявный заработок и стал жертвой мошенника

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23-летнему сотруднику ресторана в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Самарца заинтересовало предложение, и собеседник выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Молодой человек вложил более полумиллиона рублей в «прибыльное дело», но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета ему не удалось. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.