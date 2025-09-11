В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей

110

В отдел полиции обратился 49-летний местный житель с заявлением о хищении порядка 1 миллиона рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного представившегося курьером, и сообщил, что для получения посылки нужно назвать код из SMS. Ничего не подозревая, пострадавший продиктовал комбинацию из цифр. Спустя некоторое время поступил звонок с другого номера.

На этот раз звонила женщина, и сообщила,что в отношении самарчанина совершены мошеннические действия и перевела разговор на якобы сотрудника правоохранительных органов, который убедил, что с целью сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”. Пострадавший выполнил все требования злоумышленника.

Следуя инструкциям мошенников, он перевел все свои накопления. Неизвестные перестали выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.