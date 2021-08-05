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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре с гаража украли ворота

5 августа 2021 10:10
31
В Самаре с гаража украли ворота

В Самаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском районе, получили сообщение от оперативного дежурного о попытке кражи металлических ворот с гаража по улице Межевой. Сотрудники Росгвардии выдвинулись на место происшествия.

Оперативно прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка заметили двоих мужчин, которые спиливают гаражные ворота. Довести преступный умысел до конца не удалось – сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и передали их своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: кража Росгвардия

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