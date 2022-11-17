В Самаре росгвардейцы задержали злоумышленника, скрывавшегося от органов следствия

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Ранним утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в областном центре. Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о том, что в одном из букмекерских клубов в Железнодорожном районе Самары совершено мелкое хулиганство.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу. Проверив личность мужчины 1983 года рождения по информационным базам данных, патрульные установили, что он находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов предварительного следствия.

Задержав правонарушителя, сотрудники Росгвардии передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.