В Самаре росгвардейцы задержали женщину за попытку украсть 17 дезодорантов

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В вечернее время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию от дежурного о сработавшей «тревожной кнопке». Помощь стражей правопорядка потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе в Кировском районе Самары. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия.

Работники службы безопасности торговой сети рассказали сотрудникам вневедомственной охраны, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетительницу, которая намеревается похитить товары. Женщину 1982 года рождения задержали в тот момент, когда она пересекала линию касс. В ходе личного досмотра в ее сумке обнаружены сразу 17 дезодорантов.

Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Самары и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.