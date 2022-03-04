В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже тюбингов и снегоката

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В вечернее время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары, за помощью обратилась местная жительница 1991 года рождения. Женщина рассказала, что неизвестный похитил два тюбинга и снегокат из подъезда дома, расположенного в поселке Красный Пахарь.



Неподалеку от места происшествия патрульные заметили гражданина, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Росгвардейцы приняли решение остановить мужчину. В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны, житель Самары признался в содеянном. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за кражу.



Сотрудники Росгвардии передали 47-летнего задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.



Возбуждено уголовное дело о краже.