В Самаре росгвардейцы помешали посетителю гипермаркета украсть беспроводной пылесос

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Глубокой ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в гипермаркете на улице Физкультурной. Стражи правопорядка незамедлительно направились по указанному адресу.

К прибывшим на место происшествия патрульным обратились работники службы безопасности торговой сети. Они рассказали, что при помощи системы видеонаблюдения увидели, как один из посетителей взял с витрины беспроводной пылесос и явно не планировал его оплачивать, так как проследовал в сторону нерабочих касс.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию кассы через закрытый турникет и пытался покинуть гипермаркет. Похищенный пылесос стоимостью около 6 тысяч рублей изъят.

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.