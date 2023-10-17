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В Самаре росгвардейцы помешали посетителю гипермаркета украсть беспроводной пылесос

17 октября 2023 10:30
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В Самаре росгвардейцы помешали посетителю гипермаркета украсть беспроводной пылесос

Глубокой ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в гипермаркете на улице Физкультурной. Стражи правопорядка незамедлительно направились по указанному адресу.

К прибывшим на место происшествия патрульным обратились работники службы безопасности торговой сети. Они рассказали, что при помощи системы видеонаблюдения увидели, как один из посетителей взял с витрины беспроводной пылесос и явно не планировал его оплачивать, так как проследовал в сторону нерабочих касс.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию кассы через закрытый турникет и пытался покинуть гипермаркет. Похищенный пылесос стоимостью около 6 тысяч рублей изъят.

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Теги: Росгвардия

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