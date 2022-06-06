В Самаре расследовали дело о поджоге Лексуса

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
 Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее.
В Сызрани ведется работа по созданию территориального медицинского объединения
В столице Башкирии выступили свыше 200 спортсменов из 48 российских регионов.
На Спартакиаде учащихся России по вольной борьбе представители СО завоевали две серебряные медали
Спортсменка из Самарской области Арина Голубцова завоевала золотую медель.
В Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек 
В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо.
Самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером Всероссийского конкурса
12 июня в 13:00 в рамках фестивля «САМ.ФЕСТ» на сцену стадиона «Солидарность Арена» выйдут VLNY, Artemiev, Вячеслав Бутусов и Олег Митяев.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели 
При движении в дождливую погоду ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
Госавтоинспекция СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за дождя
Финал второго сезона «Лиги Лекторов» проходил в Москве 31 мая и 1 июня, в нем участвовали 100 претендентов на победу из 42 российских городов.
Самарчанка Екатерина Снигирь стала победителем второго сезона конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание"
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре расследовали дело о поджоге Лексуса

6 июня 2022 14:00
186
В Самаре расследовали дело о поджоге Лексуса

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей Самары 1996 и 1999 годов рождения. Кроме того, 22-летнему фигуранту также предъявлено обвинение в совершении угрозы убийством на территории Тольятти. 

В конце декабря прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домов, расположенных на территории Железнодорожного района, произошло возгорание премиального автомобиля иностранного производства, принадлежащего жителю Самары 1990 года рождения. По указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли осколки стеклянной бутылки со следами горючей смеси, фото-след обуви и видеозаписи с камер наружного наблюдения. По результатам пожарно-технической экспертизы, назначенной следователями, эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий просмотрели изъятые записи с камер видеонаблюдения, проверили круг лиц, которые могли испытывать неприязнь к потерпевшему в связи с родом его деятельности, установили личности и места возможного нахождения подозреваемых и  задержали двух жителей областного центра 1996 и 1999 годов рождения. Полицейские выяснили, что противоправный замысел о поджоге транспортного средства руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий возник у младшего из задержанных. Ранее не судимый молодой человек самостоятельно изготовил на своем приусадебном участке три бутылки с зажигательной семью, после чего вместе со своим ранее судимым знакомым приехал к месту жительства мужчины. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они подожгли бутылки, кинули через забор в сторону припаркованного во дворе автомобиля, после чего скрылись с места происшествия. В результате противоправных действий иномарка получила повреждение. Стоимость затрат на ее восстановление составила порядка 90 тысяч рублей. 

В ходе расследования уголовного дела о поджоге установлено, что ранее не судимый житель Самары 1999 года рождения в начале ноября 2021 года на почве личных неприязненных отношений решил оказать психологическое воздействие на работника одного из муниципальных унитарных предприятий путем осуществления в его адрес угрозы убийством. На автомобиле он с неустановленным мужчиной приехал в Тольятти, где у одного из многоквартирных домов, расположенных по бульвару Приморский, напали на местного жителя и, используя специально приготовленную и привезенную с собой киянку, нанесли не менее двух ударов по голове и многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела мужчины, отчего последний испытал физическую боль и моральные страдания. Злоумышленники сопровождали свои действия угрозами убийства в адрес жителя Тольятти, создавая тем самым, реальное восприятие возможности осуществления данной угрозы. Сотрудники полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ возбудили уголовное дело.

По данным полицейских 25-летний обвиняемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области правоохранителя осудили за коррупцию
06 июня 2022, 13:04
В Самарской области правоохранителя осудили за коррупцию
Он выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 1,5 млн рублей. Происшествия
166
В Самара мужчина угнал Инфинити вместе с владелицей
06 июня 2022, 12:52
В Самара мужчина угнал Инфинити вместе с владелицей
Угрожая  девушке- - водителю, рецидивист потребовал отвести его из Самары в Сызрань. Криминал
206
Девушка из Самары хотела заработать на бирже, но лишилась сбережений
06 июня 2022, 09:59
Девушка из Самары хотела заработать на бирже, но лишилась сбережений
На указанные «лжеброкером» счета она отправила более 29 тысяч рублей. Криминал
201
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
132
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
194
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
813
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
664
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
556
Весь список