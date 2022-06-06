В Самаре расследовали дело о поджоге Лексуса

186

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей Самары 1996 и 1999 годов рождения. Кроме того, 22-летнему фигуранту также предъявлено обвинение в совершении угрозы убийством на территории Тольятти.

В конце декабря прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домов, расположенных на территории Железнодорожного района, произошло возгорание премиального автомобиля иностранного производства, принадлежащего жителю Самары 1990 года рождения. По указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли осколки стеклянной бутылки со следами горючей смеси, фото-след обуви и видеозаписи с камер наружного наблюдения. По результатам пожарно-технической экспертизы, назначенной следователями, эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий просмотрели изъятые записи с камер видеонаблюдения, проверили круг лиц, которые могли испытывать неприязнь к потерпевшему в связи с родом его деятельности, установили личности и места возможного нахождения подозреваемых и задержали двух жителей областного центра 1996 и 1999 годов рождения. Полицейские выяснили, что противоправный замысел о поджоге транспортного средства руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий возник у младшего из задержанных. Ранее не судимый молодой человек самостоятельно изготовил на своем приусадебном участке три бутылки с зажигательной семью, после чего вместе со своим ранее судимым знакомым приехал к месту жительства мужчины. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они подожгли бутылки, кинули через забор в сторону припаркованного во дворе автомобиля, после чего скрылись с места происшествия. В результате противоправных действий иномарка получила повреждение. Стоимость затрат на ее восстановление составила порядка 90 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела о поджоге установлено, что ранее не судимый житель Самары 1999 года рождения в начале ноября 2021 года на почве личных неприязненных отношений решил оказать психологическое воздействие на работника одного из муниципальных унитарных предприятий путем осуществления в его адрес угрозы убийством. На автомобиле он с неустановленным мужчиной приехал в Тольятти, где у одного из многоквартирных домов, расположенных по бульвару Приморский, напали на местного жителя и, используя специально приготовленную и привезенную с собой киянку, нанесли не менее двух ударов по голове и многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела мужчины, отчего последний испытал физическую боль и моральные страдания. Злоумышленники сопровождали свои действия угрозами убийства в адрес жителя Тольятти, создавая тем самым, реальное восприятие возможности осуществления данной угрозы. Сотрудники полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ возбудили уголовное дело.

По данным полицейских 25-летний обвиняемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления.