В Самаре при поддержке спецподразделения «Гром» задержали подозреваемых в наркоторговле

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Сотрудникам Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» от жителя областного центра поступила информация о том, что из окон автомобиля «Volkswagen Polo», который ездит по дворам домов, расположенных на ул. Севастопольской, разбрасывают в снег тяжелые сверки, возможно с наркотическими средствами.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по указанному адресу, установили, что указанный в сообщении автомобиль с тонированными задними стеклами припаркован во дворе жилого дома, внутри находятся люди. При силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром», оперуполномоченные задержали подозреваемых.

В присутствии понятых, в одежде и автомобиле безработных местных жительниц полицейские обнаружили и изъяли слепки цемента и сверток из изоленты с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета. Согласно исследованию, проведенному в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что изъятые вещества являются наркотическими, общей массой свыше 286 грамм.

По данным сотрудников полиции, 37-летняя и 40-летняя местные жительницы ранее не привлекались к уголовной ответственности, наркотики приобрели через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации методом тайников – закладок на территории областного центра.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.