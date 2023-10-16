В Самаре пресекли деятельность наркопритона

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По факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре от неравнодушных граждан поступила информация, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Куйбышева 24-летняя местная жительница содержит «наркоманский притон».

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что несмотря на присутствие малолетнего ребенка в квартире, разрешала знакомым собираться у нее дома для потребления запрещенных веществ. По данным сотрудников полиции, женщина нигде не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

В квартире подозреваемой во время оперативных мероприятий находились три местных жителя. Полицейские выявили у мужчин признаки опьянения, вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении «гостей нехорошей квартиры» материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи правонарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч каждому.

В настоящее время отделением дознания отдела полиции по Самарскому району УМВД России по г. Самаре в отношении женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой сотрудниками ПДН также собран административный материал, предусмотренный ст.5.35 КоАП РФ.