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В Самаре ППСП задержали любителя метадона

13 июня 2024 10:14
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В Самаре ППСП задержали любителя метадона

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции У МВД России по городу Самаре на улице Ставропольской обратили внимание на неадекватное поведение прохожего. Мужчина громко выражался нецензурной бранью во время конфликта с одним из прохожих из-за того, что тот задел его плечом, когда проходил мимо. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно. Патрульные доставили задержанного в отдел полиции, для составления административного материала, за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В присутствии понятых полицейские изъяли у ранее не судимого 46-летнего местного жителя, сверток с веществом в виде порошка и кристаллов белого цвета. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – метадон в значительном размере.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотик нашел на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства). Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд города Самары, для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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