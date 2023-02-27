в Самаре по указанию мошенников пенсионерка продала квартиру

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В отдел полиции по Советскому району обратилась 65-летняя жительница Самары с заявлением о хищении денежных средств в размере 4,5 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей двадцать дней подряд звонила неизвестная, которая убеждала женщину, что злоумышленниками ее квартира выставлена на продажу, и чтобы поймать мошенников, необходимо продать жилплощадь за любую цену, т.к. квартиру ей после «спецоперации» вернут. По этой же причине, как поясняла неизвестная, деньги от продажи квартиры, надо перечислить на специальные расчетные счета. Пенсионерка связалась с рекомендованным ей мошенниками риэлтором и оформила сделку по продаже собственности. Жительнице Самары покупателями квартиры были переданы денежные средства в размере 4,5 млн рублей, которые она перевела на лицевые счета, указанные мошенниками. О хищении денежных средств пенсионерка узнала от родственников, которые пришли проведать ее в уже проданную квартиру.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!