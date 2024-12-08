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В Самаре пенсионер хотел стать инвестором, но отдал миллион мошеннику

8 декабря 2024 10:41
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В Самаре пенсионер хотел стать инвестором, но отдал миллион мошеннику

В Самаре пенсионеру 1956г.р. в одном из мессенджеров поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Поддавшись на предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 000 000 рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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