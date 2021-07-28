Я нашел ошибку
Главные новости:
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка
Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка
Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области
Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области
В Жигулевске иномарка сбила женщину
В Жигулевске иномарка сбила женщину
В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку
В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Новый лоукостер появится в России
Новый лоукостер появится в России
Самарские священнослужители высказались о регистрации однополых браков в России
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.25
EUR 86.99
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре отца подозревают в зверском убийстве 23-летней дочери

28 июля 2021 12:42
114
В Самаре отца подозревают в зверском убийстве 23-летней дочери

В обстоятельствах жуткого преступления разбираются следователи. В квартире дома на улице Красных Коммунаров расправились с 23-летней хозяйкой жилплощади. Убийца не просто лишил девушку жизни, но и надругался над ее телом.

Все улики, найденные в помещении, отправлены на экспертизу. Туда же отправили зачетную книжку и паспорт несчастной — они тоже находились в квартире.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний отец погибшей.

— У него с дочерью были не самые лучшие отношения. По предварительной версии, в этот раз они серьезно поругались, и мужчина нанес дочери смертельные травмы. Причина ссоры устанавливается.

Задержанный проживает по другому адресу, трудится разнорабочим на одном из местных предприятий. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести другому человеку. Сейчас все может закончиться более серьезным наказанием.
Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области, сообщает Самара-КП.

 

Теги: СУ СК убийство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тела двух человек найдены в квартире с признаками убийства.
26 июля 2021, 14:33
В Санкт-Петербурге нашли убитыми жену и сына отставного адмирала
Тела двух человек найдены в квартире с признаками убийства. Криминал
719
В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли
09 июня 2021, 12:28
В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли
ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. Криминал
683
В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа
28 апреля 2021, 13:26
В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа
После инсульта у ее мужа парализовало левую половину тела. Криминал
909
В центре внимания
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
0
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021  13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
53
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
28 июля 2021  11:54
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
117
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
28 июля 2021  11:07
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
139
Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»
28 июля 2021  10:43
Самарская область - в лидерах рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»
156
Весь список