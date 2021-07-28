В Самаре отца подозревают в зверском убийстве 23-летней дочери

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В обстоятельствах жуткого преступления разбираются следователи. В квартире дома на улице Красных Коммунаров расправились с 23-летней хозяйкой жилплощади. Убийца не просто лишил девушку жизни, но и надругался над ее телом.

Все улики, найденные в помещении, отправлены на экспертизу. Туда же отправили зачетную книжку и паспорт несчастной — они тоже находились в квартире.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний отец погибшей.

— У него с дочерью были не самые лучшие отношения. По предварительной версии, в этот раз они серьезно поругались, и мужчина нанес дочери смертельные травмы. Причина ссоры устанавливается.

Задержанный проживает по другому адресу, трудится разнорабочим на одном из местных предприятий. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести другому человеку. Сейчас все может закончиться более серьезным наказанием.

Следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области, сообщает Самара-КП.