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В Самаре направлено в суд уголовное дело по организации и участии в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков

27 февраля 2023 14:39
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Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации.

В 2021 году три уроженца одного из соседних государств для незаконного оборота наркотиков создали преступное сообщество из не менее чем 14 своих соотечественников.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Самары возбуждены уголовные дела в отношении 3 организаторов и 14 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 62 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

При расследовании уголовного дела установлено, что в 2021 году жители Москвы и Самары - мужчины в возрасте от 22 до 29 лет и четыре женщины в возрасте от 25 до 47 лет, создали преступное сообщество, члены которого в период с января по сентябрь 2021 года совершили ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Организаторы, продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределили конкретные функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Самарской области, путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.

«В ходе предварительного следствия проведено свыше 60 осмотров мест происшествий и 6 обысковых мероприятий, в том числе на территории других субъектов РФ. По изъятым наркотическим средствам и криминалистическим объектам проведено 72 судебные экспертизы. Установлены и допрошены 45 человек – свидетелей противоправной деятельности обвиняемых, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. По ходатайству органов следствия, судом в отношении всех 17-ти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснила старший следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по г. Самаре майор юстиции Елена Королева.

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из самарского управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области подозреваемые задержаны, из незаконного оборота изъято более 15,7 кг героина.

Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении обвиняемых направлены в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Самара Уголовное дело

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