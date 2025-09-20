Я нашел ошибку
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба
В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек
у 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка

20 сентября 2025 11:48
185
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции Самары обратился 26-летний местный житель с заявлением о хищении 2 955 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником налоговой службы и убедил, что нужно осуществить запись на прием и для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Самарчанин выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления по указанным реквизитам. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего сотрудник банка понял, что стал жертвой обмана обратилась за помощью в полицию.Возбуждено уголовное дело.

