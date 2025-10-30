Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
В Самаре мошенники обманули пожилую женщину почти на полмиллиона рублей

30 октября 2025 10:44
142
В Самаре в отдел полиции по Промышленному району обратилась 77-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала, что, ей позвонил неизвестный, представившейся сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал убеждать самарчанку в том, что принадлежавшими ей денежными средствами пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, необходимо перевести все сбережения на безопасный счет.  Переживая за свои накопления, женщина согласилась на предложение и перевела почти полмиллиона рублей. Позже, как рассказала заявительница, она решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком переводе сотрудники финансового учреждения не знают и заверили собеседника о том, что ее обманули мошенники.

Обманутая жительница областного центра незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

