В Самаре мошенники обманули пожилую женщину почти на полмиллиона рублей

142

В Самаре в отдел полиции по Промышленному району обратилась 77-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала, что, ей позвонил неизвестный, представившейся сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал убеждать самарчанку в том, что принадлежавшими ей денежными средствами пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, необходимо перевести все сбережения на безопасный счет. Переживая за свои накопления, женщина согласилась на предложение и перевела почти полмиллиона рублей. Позже, как рассказала заявительница, она решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком переводе сотрудники финансового учреждения не знают и заверили собеседника о том, что ее обманули мошенники.

Обманутая жительница областного центра незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.