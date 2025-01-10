В Самаре мошенник обманул 11-летнюю школьницу

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В начале января ранним утром в дежурную часть полиции по Кировскому району г. Самары поступило заявление от 35-летней женщины. Она сообщила, что накануне вечером через мессенджер “Телеграм” ее несовершеннолетней дочери позвонил незнакомый мужчина и стал угрожать взломом банковских карт и оформлением на нее кредитов. Затем он прислал неизвестную ссылку.

После того, как 11-летняя девочка прошла по этой ссылке, беседа была удалена, а через 10-20 минут начали приходить оповещения о том, что с банковских карт ее мамы списываются денежные средства. Женщина заблокировала банковские карты, но к тому моменту уже был причинен значительный материальный ущерб в размере 130 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция активно ищет злоумышленников.