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В Самаре менеджер отдала мошеннику более 1 млн рублей

23 мая 2025 10:10
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В Самаре менеджер отдала мошеннику более 1 млн рублей

Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках.

В г. Самаре менеджеру общества с ограниченной ответственностью 1988г.р., которая искала подработку, в одном из мессенджеров поступило заманчивое предложение. Неизвестный предложил женщине инвестировать деньги в различные бизнес-проекты он также сообщил женщине, что ему нужны реквизиты ее банковской карты для перечисления заработанных денег. Соискательница дополнительной работы сделала все как требовал аферист. В результате с ее банковской карты было списано более 1 000 000р. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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